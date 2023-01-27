8 قتلى بينهم بحّارة صينيون بغرق سفينة قبالة اليابان

قضى ثمانية أشخاص، بينهم ستة بحّارة صينيون، جراء غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وفق حصيلة جديدة أعلنها التلفزيون الرسمي الصيني أمس.

وقال القنصل العام للصين في مدينة فوكووكا في جنوب اليابان، لفي جويجين، لـ«شبكة تلفزيون الصين الدولية» (سي جي تي إن) الإذاعية الحكومية، في مقابلة أجريت معه «تمّ تأكيد ثماني وفيات، بينهم ستة صينيين».

وكان هناك 22 من أفراد الطاقم - 14 من الصين وثمانية من ميانمار - على سفينة جين تيان، التي يبلغ وزنها 6551 طناً.

وغرقت السفينة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب غربي ناغازاكي باليابان.

وقال جوجين إنه تم إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم، من بينهم أربعة صينيين. ولايزال ثمانية أو تسعة آخرون في عداد المفقودين، وفقاً لتقارير مختلفة.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن الصين طلبت من فرق الإنقاذ اليابانية الاستمرار في البحث عن أفراد الطاقم التسعة الآخرين الذين مازالوا في عداد المفقودين، بحسب ما يقوله جويجين.

وكانت السفينة أرسلت إشارة استغاثة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بحسب ما ورد في تقرير آخر لـ«شبكة تلفزيون الصين الدولية».

وقالت مواقع النقل البحري على الإنترنت، إن السفينة غادرت ميناء كلانغ الماليزي في الثالث من ديسمبر، وتوجهت إلى ميناء إنتشون في كوريا الجنوبية. كانت السفينة المسجلة في هونغ كونغ، وتحمل أخشاباً.

وجاءت الحادثة في وقت تضرب موجة برد معظم أنحاء آسيا، حيث وصلت درجات الحرارة في الفترات الصباحية في بعض الجزر اليابانية الأقرب من موقع عملية الإنقاذ إلى ثلاث درجات مئوية فقط.