الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال الطائرات المسيّرة

قالت قيادة الأمم المتحدة أمس، إن الكوريتين انتهكتا هدنة بشأن حدودهما المشتركة، بإرسال الطائرات المسيرة في أجواء بعضهما بعضاً في ديسمبر الماضي. وكانت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر، ما دفع الجيش الجنوبي لإرسال الطائرات المقاتلة والهليكوبتر، وكذلك طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية. وتقود الولايات المتحدة قيادة الأمم المتحدة التي أسهمت في الإشراف على المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، منذ أن أنهت هدنة الحرب الكورية. وأجرت القيادة تحقيقاً في اختراق المجال الجوي، لتحديد أي انتهاكات للهدنة. وقالت وزارة الدفاع في سيؤول، إن استخدام الجيش الطائرات المسيرة في المنطقة كان للدفاع عن النفس، في حين لم تعلق بيونغ يانغ على إطلاق المسيرات.