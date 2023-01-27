فرنسا: لسنا ولا حلفاؤنا في حرب مع روسيا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، لا فرنسا ولا أي من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو، بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك رداً على ما اعتبره «الكرملين» «تورطاً مباشراً» للغربيين في النزاع مع إعلان عزمهم على تسليم كييف دبابات ألمانية وأميركية الصنع. كما يأتي التوضيح بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي قالت «نحن نقاتل في حرب ضد روسيا، وليس فيما بيننا».

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي «نرد بوضوح شديد، لسنا نحن، ولا أي من حلفائنا في حرب مع روسيا».