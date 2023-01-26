"ميتا" ترفع الحظر عن حسابي ترامب على "فيس بوك" و"انستغرام"

أعلنت شركة ميتا، وهي الشركة الأم لموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" أنها ستعيد حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تعليق دام عامين، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس.

ويشكل القرار سابقة جديدة لكيفية تعامل الشركة مع قادة العالم، كما أنه قد يغير مسار انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 ، وفقا لأكسيوس.

ونقل الموقع عن نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، قوله :" اعتقدنا دائما أنه يتعين أن يتم تمكين الأمريكيين من الاستماع إلى الأشخاص الذين يريدون قيادة البلاد ... لا نريد أن نقف في طريق ذلك".

يشار إلى أن فيس بوك إلى جانب تويتر والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى قامت بتعليق حساب ترامب في يناير 2021 بعد الهجوم على الكابيتول الأمريكي، لخرقه القواعد وبسبب مخاوف من المزيد من التحريض على العنف.

وكان الديمقراطيون قد حثوا ميتا على تمديد الحظر على ترامب على أساس أنه "يواصل نشر معلومات مضللة وتبني مواقف مضرة بالديمقراطية".

وأطلق ترامب قبل شهرين حملته للعودة للبيت الأبيض في عام 2024 .