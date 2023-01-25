نتنياهو يقوم بزيارة مفاجئة إلى الأردن

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة مفاجئة إلى الأردن، أمس، والتقى الملك عبدالله الثاني، وهي أول زيارة له منذ توليه السلطة على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو إنه ناقش قضايا إقليمية ومسألة التعاون الأمني مع الأردن، فيما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني، شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف، لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، وأعاد التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.