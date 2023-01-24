انهيار مبنى بالهند ومخاوف من وجود عدة أشخاص تحت الأنقاض

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن هناك مخاوف من أن يكون هناك عدة أشخاص محاصرين، بعد انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة هازاراتجاني بمدينة لكناو عاصمة ولاية اوتار براديش الهندية.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه تم إخراج ما لا يقل عن تسعة أشخاص من بين الأنقاض وتم نقلهم للمستشفيات، فيما مازالت عملية الإنقاذ مستمرة.

وسحب براجيش باتاك نائب رئيس وزراء ولاية اوتار براديش تصريحه الذي كان قد أدلى به في وقت سابق بشأن وفاة ثلاثة أشخاص في الحادث.

وقال في تصريح لوكالة "برس ترست أو أنديا" إنه كانت هناك تقارير أولية عن فقدان ثلاثة أشخاص للوعي، وكانت هناك مخاوف من وفاتهم.

وأضاف باتاك "ولكن الأن تأتي معلومات مفادها أنه ليس هناك أي حالات وفاة، وأنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم من المبني، إلى المستشفيات".