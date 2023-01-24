رحيل سامي شرف.. "خزانة أسرار" عبد الناصر

توفي سامي شرف، مدير مكتب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز الـ 94 عاماً قضاها بين دهاليز السلطة الناصرية وسجون السادات. لُقب شرف بـ "خزانة أسرار" عبد الناصر. وقبل رحيله كتب شرف مذكراته في 7 أجزاء سجل فيها وقائع تاريخ عاصرها في مرحلة عبد الناصر.

ولد سامي شرف في أسرة متميزة اجتماعياً في حي مصر الجديدة لوالد حاصل على شهادة الدكتوراه في الجراحة العامة من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وجد يشغل موقع مدير محافظة بني سويف (محافظ)، والتحق شرف بكلية الطب ثم التجارة في مستهل حياته، ثم التحق بالكلية الحربية عام 1949، ليتخرج وينتظم بسلاح المدفعية حيث التقى عبد الناصر عام 1951، حيث أسند إليه عدة مهام انتهت بتكليفه انشاء سكرتارية رئاسية خاصة للمعلومات، ليتدرج بعدها ليصل الى موقع وزير شؤون رئاسة الجمهورية عام 1971، بحسب مذكراته.

دخل سامي شرف ومجموعة من رجالات الرئيس جمال عبد الناصر في صدام مع الرئيس الراحل انور السادات بعد وفاة الأول، انتهت بالقبض على سامي شرف وآخرين فيما عرف بقضية "مراكز القوى " عام 1971، ليتم الحكم عليه بالسجن وليخرج قبل اتمام المدة عام 1981 ليخرج هو وزملاؤه بدون أوامر كما يقول في مذكراته، حيث وجدوا باب السجن مفتوحاً وقد اختفى الضباط والجنود، فتشاوروا فيما بينهم وأخيراً قرروا الخروج، ووضعنا احتمالين، إما التعرض للاغتيال أو الذهاب إلى البيوت، وكان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فذهبنا إلى بيوتهم".

التحق شرف بالجامعة الأميركية بالقاهرة لدراسة الماجستير، لكنه طبقاً لرواية لا يتسنى نفيها أو تأكيدها ولم يذكرها سواه في مذكراته، تعرض لمحاولة تجنيد من المخابرات المركزية الاميركية، عبر أحد اساتذته بالجامعة، كونه منجم اسرار عبد الناصر، فترك الجامعة وقرر تطوير نفسه بشكل ذاتي".

انضم شرف الى جهود إنشاء حزب ناصري في مصر منذ منتصف الثمانينات، فكان مع عدد من رفاقه القدامى أحد مؤسسي "الحزب العربي الناصري"، واستقال بعدها ليتفرغ للكتابة، حيث كتب عن الحقبة الناصرية سلسلة كتب بلغت 7 اجزاء.

وشهدت حياة سامي شرف معارك صحافية في السنوات الاخيرة، حيث هاجم شمس بدران بسبب تعرض الأخير لحياة عبد الناصر الشخصية في أحاديث صحافية بمعلومات شكك شرف في دقتها، كما اشتبك شرف مع فريق مسلسل "صديق العمر" واتهمهم بعدم الدقة التاريخية في عرض الحقبة الناصرية، بينما رد فريق المسلسل ببيان رفض فيه أن "يظل تاريخ مصر محكوماً بمن عاصروه فقط، وأن يصبح لهم الحق في روايته من وجهة نظرهم وحدهم"، كما تعرض شرف لانتقادات صحافية عدة لتبريره، من وجهة نظر البعض، أخطاء سياسية تمت في عهد عبد الناصر.

وقال الصحافي والبرلماني مصطفى بكري على صفحته على "تويتر" "رحل سامي شرف أقرب المقربين للزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد ان كتب مذكراته في 7 أجزاء سجل فيها وقائع تاريخ عاصرها في مرحلة عبد الناصر".