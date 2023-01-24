السيسي مدافعا عن المشروعات القومية: ما كنش عندنا ترف أو سوء تقدير (فيديو)

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في مصر، قائلا إنها ليست السبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة، ضاربًا المثل بما حدث من تطوير لقناة السويس.

وقال السيسي في تصريحات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام،"هاتكلم على ما يتردد من إن الأزمة اللي إحنا موجودين فيها هي أزمة بسبب المشروعات القومية".

وأضاف السيسي "دعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتردد من دعاوى مضللة تصور الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص نتيجة المشروعات التنموية التي تمت ".

وتابع السيسي "المشروعات القومية لو متعملتش يبقى احنا قصرنا في حق البلد دي ومستقبلها".

وتسائل السيسي "هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها أربعة وفي أحسن الحالات أربعة ونصف مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهاردة بعد تقريبا سبع سنوات يكون دخلها السنة دي وصل لثمانية مليارات دولار؟"

وعن الاستثمارات التي جرى ضخها في شبكة الكهرباء والتي نتج عنها فائض كبير في الطاقة ، قال السيسي ""هل كان ممكن النهاردة واحنا كان عندنا أزمة كهرباء إنه ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء علشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي بنستهدفها؟".

وأضاف "الخلاصة اللي أنا عايز أقولها إنه ما كنش عندنا ترف أو سوء تقدير في الموضوع".

