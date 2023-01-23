الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستخدم المحطات النووية لتخزين الأسلحة

اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أوكرانيا بوضع أسلحة قدمها الغرب لها على أراضي محطات الطاقة النووية.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في موسكو اليوم الاثنين، إن حسابات كييف ترى أن القوات الروسية لن تقوم بشن غارات ضد محطات الطاقة النووية بسبب خطر وقوع كارثة نووية.

أضاف أن هناك معلومات موثوقة تفيد بوجود قاذفات صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" ومدفعية ذات العيار الكبير هناك.