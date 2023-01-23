الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران اليوم الاثنين.

وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين".

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.