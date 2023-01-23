ماليزيا تعتزم إنشاء "أجنحة للإقامة القصيرة" لمعالجة الاكتظاظ في المستشفيات

من المقرر أن تقيم وزارة الصحة الماليزية "أجنحة للإقامة القصيرة" في المزيد من مرافق الرعاية الصحية العامة إذا سمحت المساحة بذلك.

وقالت وزيرة الصحة الماليزية زليخة مصطفى إن إنشاء الأجنحة هو من بين العديد من الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل المخطط لها والتي تنظر فيها الوزارة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وتابعت: "ومع ذلك، أود أن أقترح تحسين معايير الأجنحة. هذا لمنع المرضى من الانتظار لفترة أطول".

ومع ذلك ، لم توضح الوزيرة عدد أجنحة الإقامة القصيرة التي ستنشئها الوزارة.

وقالت إن الوزارة ستجري أيضا تحسينات على نظام إدارة الأسرّة لتحسين إدارة إشغال الأسرّة في مرافق الرعاية الصحية العامة

