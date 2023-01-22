سورية.. انهيار المبنى السكني في حلب بسبب تسرب المياه (فيديو)

أعلنت السلطات السورية ، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى 16 وفاة وأربعة مصابين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم عن مصدر في محافظة حلب قوله إن البناء مؤلف من خمسة طوابق وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى.

ووفق الوكالة ، لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" ، إن المبنى تقطنه سبع عائلات، حيث توجهت على الفور الفرق الطبية والدفاع المدني إلى المكان، مشيرة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين لاتزال مستمرة.