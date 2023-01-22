مُسلّح يقتل 5 أشخاص ثم ينتحر في جورجيا

قتل رجل مسلح خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص، ثم انتحر من شرفة في حي سكني في جمهورية جورجيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في العاصمة تبليسي أن من بين القتلى شرطياً، كما أسفر الهجوم الذي وقع في بلدة ساجاريجو في منطقة كاخيتي شرق جورجيا عن إصابة العديد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن المحققين وجدوا سلاحاً آلياً في شقة الرجل، ولم تتضح على الفور خلفية الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن الرجل خدم في الماضي في الجيش الجورجي، وتردد أنه كان يعاني مشكلات نفسية. وأفادت بأنه كان لايزال يمتلك السلاح الذي كان معه أثناء خدمته في الجيش، ولم تعلق وزارة الدفاع في جورجيا على القضية.

• مرتكب الحادث كان يعاني مشكلات نفسية.