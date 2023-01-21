عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

و ناقش سموه ومعالي وزير خارجية إيطاليا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات الثنائية الإماراتية - الإيطالية مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.