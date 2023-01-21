الهند تطرح أول لقاح أنفى لكوفيد بعد أيام

تعتزم شركة "بهارات بيوتيك" الهندية لتصنيع اللقاحات طرح لقاح لكوفيد 19 يعطى عن عن طريق الأنف ، وهو الأول من نوعه في الهند ، وذلك في 26 يناير ، حسبما قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة كريشنا إيلا اليوم السبت.

وفي معرض حديثه مع الطلاب في مهرجان الهند الدولي للعلوم في بوبال، قال إيلا أيضا إن اللقاح المحلي لمرض الجلد العقدي في الماشية ، وهو مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار ، من المرجح أن يتم إطلاقه الشهر المقبل، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

وأضاف: "سيتم إطلاق لقاحنا الأنفي رسميا في 26 يناير ، في يوم الجمهورية".