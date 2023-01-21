مقتل 28 شخصاً بانهيار جليدي في التبت

لقي ما لا يقل عن 28 شخصاً حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في منطقة التبت جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية مساء أمس (الجمعة).

ونقلت «غلوبال تايمز» عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة بغرب الصين قوله إنه تم العثور على 53 ناجيا، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وكشفت «شينخوا» أن الانهيار الجليدي نجم عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ووقع في الساعة الثامنة مساء (12:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء حيث تقطعت السبل بالناس والمركبات.