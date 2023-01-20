وزراء دفاع غربيون يفشلون في حل خلاف إرسال دبابات لأوكرانيا

فشل وزراء دفاع غربيون اجتمعوا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، يوم الجمعة، في تسوية الانقسامات بشأن احتمال تقديم دبابات قتال ومساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

لم يتم إنهاء الجدل الدائر حول الدبابات في صفوف التحالف خلال الاجتماع المطول الذي عقد يوم الجمعة.

غير أن وزير الدفاع الألماني الجديد أشار إلى أن القضية تمضي قدماً ببطء.

وأخبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمع بأن هذه لحظة حاسمة في الحرب، إذ تعيد روسيا تنظيم صفوفها وتجهيز قواتها.

ومن المتوقع أن يشتد القتال بأوكرانيا في الربيع.