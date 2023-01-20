رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته تمهيداً لتعديل مرتقب

قدّم رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ-تشانغ، استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيسة تساي إنغ-ون، أمس، قبل تعديل وزاري كان متوقعاً على نطاق واسع، إلا أنه لم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن المرشح لخلافته.

يأتي تنحي سو في أعقاب الهزيمة التي مُني بها الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر، كما يأتي في وقت تستعد فيه تايوان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوائل 2024.

وستضطلع الحكومة الجديدة بالمهام حتى تتولى أخرى المسؤولية العام المقبل.

وفي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال سو إنه طلب من تساي تعيين حكومة جديدة حتى يتسنى لها اختيار وجوه جديدة.