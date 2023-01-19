هونغ كونغ تتجه لإنهاء الحجر الإلزامي لحالات كوفيد الجديدة

من المقرر أن تتوقف هونغ كونغ عن مطالبة الأشخاص المصابين بكورونا بالخضوع لعزل فيما تسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي قوله للنواب اليوم، في إعلان مفاجئ، أن أمر العزل سوف يُرفع اعتبارا من الثلاثين من يناير.

وتخلت هونغ كونغ فعليا حاليا عن كل قيودها المتعلقة بكوفيد-19 باستثناء الارتداء الإجباري للكمامات.

ويتزايد الترقب بشأن إسقاط المدينة التفويض المتعلق بالكمامات وهي تذكير مرئي لعصر الجائحة.

وأفاد بيان حكومي بأن وزير الصحة في هونغ كونغ، لو تشونج ماو، سوف يعقد مؤتمرا صحافيا في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وقال لي إن المدينة لديها "حاجز مناعة جيد للغاية" وسوف يتم التعامل مع كوفيد كأي مرض جهاز تنفسي علوي آخر.