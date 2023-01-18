الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يواجه "إعصارا من الفئة الخامسة"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في خطاب اتسم بالصراحة أمام القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال في دافوس اليوم الأربعاء، إن العالم "يواجه إعصارا من الفئة الخامسة".

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقييما لاذعا لـ"حالة عالمنا المؤسفة" من المنصة الرئيسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وقال غوتيريس"عالمنا تهب عليه عاصفة كاملة على عدد من الجبهات".

وشملت سلسلة اتهاماته الركود العالمي الوشيك، والحرب في أوكرانيا، وتفاقم حالات عدم المساواة، وسرعة تزايد أزمة تكاليف المعيشة، وارتفاع مستويات الديون "التي تعصف" بالبلدان الضعيفة، والندوب طويلة الأمد التي خلفتها الجائحة.

وقال غوتيريش إننا "نخسر المعركة" في مكافحة الاحتباس الحراري وأن كل أسبوع يجلب "رعبا مناخيا جديدا".

وأضاف غوتيريس أن الالتزام بالحد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم إلى 1.5 درجة مئوية "يتلاشى" وأن العالم يتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8درجة مئوية.