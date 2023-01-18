روسيا تخطط لإجراء «تغييرات كبيرة» في قواتها المسلحة

أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها المسلحة ستخضع «لتغييرات كبيرة» من 2023 إلى 2026، بما يشمل هيكلها، إلى جانب إصلاحات إدارية. وقالت وزارة الدفاع إن التغييرات ستحدث مع زيادة روسيا عدد عسكرييها إلى 1.5 مليون فرد.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو «لا سبيل لضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسية للقوات المسلحة».

يأتي ذلك في وقت حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة، بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسي، أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، وأسقط 40 قتيلاً على الأقل، مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.