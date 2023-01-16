استمرار البحث عن 50 امرأة خطفهّن مسلحون في بوركينا فاسو

تواصلت عمليات البحث في بوركينا فاسو عن نحو خمسين امرأة خطفهّن مسلحون، الأسبوع الماضي، في شمال البلاد، في حين دعت الأمم المتحدة إلى تحريرهنّ فوراً ومن دون شروط.

وجاء في بيان لحاكم منطقة الساحل اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو أنه منذ الإعلان عن اختفائهن، بدأت أعمال بحث بغية العثور عليهن سالمات.

وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس استخدام كل الوسائل أرضاً وجواً لإيجادهن، مؤكداً أن الطائرات تحلق فوق المنطقة للكشف عن أي حركة مشبوهة.

وخطف مسلحون حوالى 50 امرأة من منطقتين في شمال وغرب بلدة أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أكد سورغو.

وأضاف: "بعدما خرجن للبحث عن فاكهة، اقتاد مسلحون الزوجات والأمهات والبنات، إلى جهة مجهولة".