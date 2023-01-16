روسيا تنفي قصف المبنى السكني في دنيبرو الأوكرانية

نفى الكرملين، أن تكون القوات الروسية استهدفت المبنى السكني الذي تعرض للقصف في دنيبرو بشرق أوكرانيا والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلاً، وأكد الكرملين أن موسكو تقصف فقط أهدافاً عسكرية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية ولا منشآت مدنية، وإنما تقصف أهدافاً عسكرية فقط"، متحدثاً عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.