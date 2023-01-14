الرئيس الأميركي يستقبل رئيس الوزراء الهولندي الأسبوع المقبل

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في واشنطن الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا والتجارة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وأعلن مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في واشنطن الخميس، أنه من المتوقع أن يصل روته إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يبحث بايدن وروته التعاون الأمني عبر الأطلسي وقضايا السياسة الاقتصادية. ومن المتوقع أيضاً أن يركزا على الحرب الروسية على أوكرانيا.