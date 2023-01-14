مسؤولون أوروبيون كبار يزورون أوكرانيا في فبراير

يزور أكثر من 10 مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية في الثاني من فبراير المقبل، عشية قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ما أفادت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية.

ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من فبراير للبحث في الدعم المالي والعسكري في مواجهة حرب روسيا.

وأفادت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية دانا سينانت أنّ «نحو 15 مفوّضاً» أوروبياً من أصل 27 قد يزورون كييف للمشاركة في الاجتماع. وأوضحت أنّ المفوضين الذين سيشاركون في الاجتماع هم الذين يتوّلون شؤوناً تهمّ أوكرانيا، مثل «مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والطاقة».