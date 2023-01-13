بيان: الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية

قال الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان وقال مصدر أمني إن الطائرة المسيرة لم تسقط.

وجاء في بيان الجيش اللبناني "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

وقال مصدر أمني لـ "رويترز" إنهم لم يسقطوا الطائرة المسيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بمثل هذه التقارير.

تطلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن لكن من النادر جدا أن تستهدفها قوات الجيش.

واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أمريكية. ولا تزال الحدود البرية بين الاثنين متنازع عليها.

وفي ديسمبر الماضي، قتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان، حيث تسيطر جماعة حزب الله المناهضة لإسرائيل على الأمن.