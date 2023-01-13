تعرض خط أنابيب الغاز بين ليتوانيا ولاتفيا لانفجار

قالت شركة "أمبر غريد" المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا لوكالة "رويترز" إن انفجارا أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائيات ليتوانية اندلاع حريق في موقع الانفجار في مقاطعة بانيفيزيس بشمال ليتوانيا.

وأفادت قناة LRT العامة في ليتوانيا أن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 50 مترًا (160 قدمًا) في الهواء ويمكن رؤيتها على مسافة لا تقل عن 17 كيلومترًا (11 ميلًا).