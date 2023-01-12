الدفاع الروسية: تصفية 230 جندياً أوكرانياً وإسقاط طائرة "سو-25"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها قتلت أكثر من 230 جندياً أوكرانيا على أربعة محاور خلال يوم، فيما أسقطت مقاتلاتها طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في أجواء دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 30 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، حيث تم القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع خلال يوم، و100 قتيل على محور كراسني ليمان.

كما بلغت الخسائر الأوكرانية، وفقاً الدفاع الروسية، ما يصل إلى 70 قتيلا على محور دونيتسك وسط استمرار العمليات الهجومية الروسية، إضافة إلى 30 قتيلا على محور جنوب دونيتسك.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية: