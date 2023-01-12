بوتين يؤيد مبادرة رفع سن التجنيد في الجيش الروسي حتى الـ 30

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير أيد مبادرة رفع سن التجنيد في الجيش الروسي.

ومع ذلك، يجب تقديم أسباب مثل هذا القرار والتفاصيل الأخرى حول التنفيذ المحتمل لهذا الإجراء إلى وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي.

ووفقاً لموقع "فيستي رو" الحكومي، قال المتحدث باسم الكرملين "يجب تقديم الحجة من قبل وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة يكون من اختصاص وزارة الدفاع حصراً".

وأضاف بيسكوف: "من الناحية المفاهيمية، في الواقع، تم دعم هذه الفكرة من قبل رئيس الدولة، لكن التفاصيل، وتصميم هذه الفكرة، لا تزال ضرورية ويجب معرفة المعلومات من وزارة الدفاع كمصدر أساسي".

في 21 ديسمبر، اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مجلس الإدارة العسكرية زيادة سن التجنيد الإجباري للروس تدريجياً من 18 إلى 21 عامًا، ورفع الحد إلى 30 عامًا.

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير على ضرورة التأكد من أنه يمكن للمواطنين، إذا رغبوا، دخول الخدمة العسكرية بموجب عقد أو استدعائهم من اليوم الأول للالتحاق بالخدمة.

في وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع، أندريه كارتابولوف، إن الانتقال إلى نظام سن التجنيد الجديد يمكن أن يبدأ هذا الربيع.

واعترف النائب بأنه خلال الفترة الانتقالية، سيتم تجنيدهم في الجيش "حسب نوع مختلط" - أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.