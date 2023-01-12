كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 665.4 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 665.4 مليون حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 665 مليونا و447 ألفا و485.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و713 ألفا و156 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.