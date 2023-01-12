استمرار المعارك في «سوليدار».. وأوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على المدينة

أعلنت مجموعة «فاغنر» الروسية، أمس، سيطرتها على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا، بعد معارك كثيفة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي نفته كييف على الفور، فيما أعلن الجيش الروسي استمرار المعارك، وأكد «الكرملين» ضرورة عدم التسرّع في إعلان الانتصار.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وحدات هجومية تقاتل في المدينة، بالإضافة إلى القوات الجوية.

وبدا «الكرملين» حذراً بشأن الوضع على الأرض، وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف: «دعونا لا نتسرْع، لننتظر الإعلانات الرسمية»، مضيفاً أن هناك ديناميكية إيجابية في تقدم القوات الروسية.

وجاء تصريحات «الكرملين» بعدما أعلنت مجموعة فاغنر أن وحداتها شنت هجوماً على سوليدار، وسيطرت عليها بالكامل، ونشرت صوراً لعناصرها في مناجم الملح بالمدينة.

ونفى الجيش الأوكراني على الفور هذه الأنباء، مؤكداً أن مدينة سوليدار أوكرانية وستبقى كذلك، وأشار إلى أنه غير صحيح أن رئيس مجموعة فاغنر أفغيني بريغوجين موجود في سوليدار.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قواته تصمد أمام هجمات جديدة في سوليدار، وتحدث عن وضع صعب في منطقة دونيتسك، حيث تقع المدينة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا قادرة على الانتصار في الحرب، إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصاً منظومات صواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها صدت خلال الساعات الـ24 الماضية هجمات روسية قرب 13 منطقة سكنية، لافتة إلى أن القوات الروسية شنت ست هجمات صاروخية، و16 غارة جوية، ونفذت أكثر من 50 هجوماً باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس)، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية في مناطق «خاركيف، ودونيتسك، وخيرسون».

وأضافت هيئة الأركان العامة أن التهديد بشن هجمات صاروخية وغارات جوية روسية مستمر على مختلف أنحاء أوكرانيا.

وأوضحت الهيئة أنه في المقابل شن سلاح الجو الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية 14 هجوماً على مجموعات من الجيش الروسي، شملت أربع هجمات على مواقع لنظام الدفاع الجوي، وقصفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ والمدفعية ثلاثة مواقع قيادة، وثماني مجموعات للقوات الروسية.

إلى ذلك، استهدف قصف روسي مدينة خاركيف، مساء أول من أمس، بعد زيارة مفاجئة قامت بها وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، لهذه المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيجوبوف عبر «تليغرام»: «أصيب مستودع للألعاب النارية واندلع حريق واسع النطاق، وانفجرت منتجات نارية أثناء الليل»، مشيراً إلى عدم وجود ضحايا.

وقالت بيربوك، التي زارت المدينة بصحبة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، إن برلين قدمت حزمة جديدة من المساعدات لكييف، تتضمن 20 مليون يورو لإزالة الألغام وتطوير الإنترنت «ستارلينك»، كذلك أعلنت توريد مولدات إضافية لدعم منشآت الطاقة الأوكرانية التي قصفتها روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنّ بلاده ستشتري من الولايات المتّحدة منظومة دفاع جوي من طراز «ناسامز» لتقديمها هبة لأوكرانيا.

وترمي هذه المنظومة الدفاعية للتصدّي للقصف الروسي الكثيف الذي يستهدف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وتضاف هذه المنظومة الصاروخية إلى مدرّعات ومدافع هاوتزر وملابس شتوية وذخائر سبق لكندا أن قدمّتها لأوكرانيا لمساعدتها على التصدّي لروسيا.