أوكرانيا وروسيا تتفقان على مبادلة أسرى خلال محادثات في أنقرة

قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا اليوم الأربعاء بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على مبادلة 40 أسير حرب.

التقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.

وعند لقائهما، كانت هناك من ناحية أخرى معركة حامية للسيطرة على بلدة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت موسكالكوفا عبر تليغرام إنها ولوبينتس ناقشا المساعدات الإنسانية لمواطني كل من روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع زيارتهما للقصر الرئاسي التركي، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام المؤتمر.

وقال مصدر تركي إن مناقشات موسكالكوفا ولوبينيتس قد تشمل مسألة إنشاء ممر إنساني ووضع الأطفال الذين فروا من الحرب.