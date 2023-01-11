هيئة الطيران المدني الأمريكي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكي الأربعاء، أنها ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضروريا في وقت سابق من اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وكتبت الهيئة في تغريدة "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجا في كل أنحاء الولايات المتحدة" بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى "مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية".