أرمينيا ترفض استضافة مناورات عسكرية تهيمن عليها روسيا

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن بلاده رفضت استضافة مناورات عسكرية مخطط لها بموجب معاهدة أمنية تهيمن عليه روسيا. ويعكس إعلان باشينيان، الصادر أمس، التوترات المتزايدة بين أرمينيا وموسكو.

وانتقد باشينيان مراراً قوات حفظ السلام الروسية، لفشلها في تأمين العبور الحر على طول ممر يربط بين أرمينيا وإقليم ناغورنو قره باخ الانفصالي. وأغلق نشطاء أذريون الممر منذ الشهر الماضي. وترى أرمينيا في الحصار محاولة من جانب أذربيجان لبسط سيطرتها على الإقليم. ويقول باشينيان إن أرمينيا تعتبر التدريبات العسكرية المخطط لها بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها موسكو، لهذا العام «غير مناسبة في الوضع الحالي». وأضاف «على الأقل هذا العام، لن تتم هذه التدريبات».

ويقع إقليم ناغورنو قره باخ داخل أذربيجان، ولكنه كان تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من يريفان منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك عام 1994.