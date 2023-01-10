مقتل وإصابة 12 شخصا نتيجة هبوط حاد لطائرة ركاب روسية

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون بجروح نتيجة هبوط حاد لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2" غربي روسيا اليوم.

وذكر المكتب الصحافي لوزارة الصحة الروسية - في بيان له وبحسب وكالة"ريا نوفوستي" للأنباء - أن هبوطا عنيفا وحادا لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2" حدث على بعد 10 كيلومترات من قرية كاراتايكا بمقاطعة أرخا نغلسك غربي روسيا، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفلان تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأوضح البيان أن فرق الطوارئ توجهت إلى مكان الهبوط ومازال التحقيق مستمرا لمعرفة ملابسات الحادث.