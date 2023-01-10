حظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية في ولايتين أميركيتين

قالت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو إنهما ستنضمان لولايات أميركية أخرى في حظر استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.

وأكد حاكم نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي، أنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا سيتم أيضاً حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.

وقال مكتب ميرفي: "كانت هناك دواع مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".

ومن جانبه، قال حاكم أوهايو الجمهوري مايك ديواين، إن تلك التطبيقات التي تم حظرها تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.