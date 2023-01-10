روسيا تكثف هجماتها على باخموت الأوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تصعد هجومها على مواقع أوكرانية حول مدينة باخموت شرقي البلاد، ما أدى لمستويات جديدة من الموت والدمار بالمعركة الطاحنة التي بدأت منذ أشهر.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تقدمت في سوليدار خلال الأيام الماضية، ومن المحتمل أن تسيطر على معظم البلدة التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات إلى الشمال من باخموت، ومن المرجح أن تكون الهدف العسكري المباشر لموسكو، وجزءا من استراتيجية تطويق باخموت.