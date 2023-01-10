الاتحاد الأوروبي و"الناتو" يتعهدان بتعزيز دعمهما لأوكرانيا

تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، بتعزيز دعمهما لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه الحرب الروسية، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي: "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي. وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".