الصين تجري تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان، تركز على الهجمات البرية والبحرية في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

وأضافت في بيان مقتضب أن الهدف من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة والتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 28 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.