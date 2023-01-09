الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم بنجاح ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا” أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية طراز " شيجيان-23 و شييان-22 أيه و شييان-22 بي ” على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بكين ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.



ويستخدم القمر "شيجيان-23 ” في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران "شييان-22 أيه و شييان-22 بي " اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.



وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.