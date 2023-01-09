لولا يتفقّد القصر الرئاسي بعد عودته إلى برازيليا

تفقّد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا، بعد اقتحامها الأحد من جانب أنصار للرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، وفقًا لمشاهد بثّتها قناة "غلوبو".

وكان الرئيس اليساري الذي تسلّم منصبه قبل أسبوع فقط قال في خطاب ألقاه بولاية ساو باولو إن سلفه اليميني المتطرّف هو من "شجّع المخرّبين الفاشيّين" على اقتحام مقارّ السلطات في برازيليا.