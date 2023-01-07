مقتل شخصين عقب انهيار سقف بناية سكنية بالإسكندرية المصرية

انهار سقف مبنى سكني مؤلف من ثلاث طوابق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "مينا" أن شخصا آخر أصيب في الحادث الذي وقع بحي الجمرك في الإسكندرية.

لم يتضح على الفور سبب الانهيار.

ونقل تقرير الوكالة عن مصدر بالدفاع المدني لم يذكر اسمه أن الضحايا كانوا في ورشة لصيانة الأجهزة الإلكترونية في المبنى عندما انهار السقف.