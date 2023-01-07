مقتل شرطي باكستاني برصاص متشددين قرب الحدود الأفغانية

أفادت الشرطة الباكستانية أن متشددين فتحوا النار على سيارة أمنية فقتلوا شرطيا اليوم السبت في شمال غربي البلاد، وهي منطقة على الحدود مع أفغانستان تصاعدت فيها أعمال العنف في الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فتح الله خان، إن عمليات البحث جارية للعثور على المهاجمين الذين فروا من مكان الحادث في قرية دوغار أوميرزاي بإقليم خيبر بختونخوا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

غير أن هذه الحوادث اشتدت بعد أن أنهت حركة طالبان الباكستانية المحظورة وقف إطلاق النار مع حكومة إسلام آباد وأمرت مقاتليها بتنفيذ هجمات في جميع أنحاء البلاد.