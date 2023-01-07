بايدن مهنئاً مكارثي: حان وقت الحكم بشكل مسؤول

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن السبت الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين".

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

وكان الجمهوري كيفن مكارثي قد انتُخب اليوم رئيساً لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت.

وبحسب نتائج التصويت، حصل مكارثي على 216 صوتا، فيما حصل منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز على دعم 212 من أعضاء مجلس النواب، و اختار 6 أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص.

ويعد رئيس مجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه.