أوكرانيا تدعو رئيس الوزراء الياباني لزيارة كييف

دعا رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لزيارة أوكرانيا، وفقاً لما أعلنه مكتب الرئاسة الأوكرانية. وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية أمس، أن يرماك أعلن عن تلك الدعوة لزيارة البلاد في وقت مناسب، وذلك خلال اجتماع مع السفير الياباني لدى كييف كونينوري ماتسودا، بعدما أعرب عن تقدير أوكرانيا لتضامن اليابان معها خلال الحرب مع روسيا. وقال المكتب، إن يرماك هنأ اليابان على توليها رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام.

كما أعرب يرماك عن آمال كييف في استمرار التعاون مع المجموعة.