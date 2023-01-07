روسيا تدرب 1000 من العسكريين الطاجيك عام 2023
أعلن المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، أمس، أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية في عام 2023.
وقال المكتب: «سيتم تنفيذ التدريب في وقت واحد في نطاقين - لياور وسامبولي - في 14 تخصصاً عسكرياً»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
ووفقاً للجيش الروسي، سيتم التدريب على التعامل مع دبابات «تي-72» وقاذفات الصواريخ المتعددة «بي إم - 21» ومدافع ذاتية الدفع وناقلات الجنود المدرعة «بي تي آر 80».
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