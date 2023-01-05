إيران تعتزم تخفيف عقوبات عدم ارتداء الحجاب بشكل سليم

تعتزم طهران إصلاح الإرشادات الجزائية لحالات انتهاك قانونها بشأن الحجاب، حسبما ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية ذات التوجه الإصلاحي اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن التغير المزمع من المتشددين الحاليين لا يعني أي تغيير في الزي الإسلامي.

غير أنه إذا انتهكت امرأة متطلبات الحجاب، سيسمح الإصلاح بعدم توقيع العقوبة على من تخالف ذلك لأول مرة، إذا ما تعهدت كتابيا بعدم تكرار ذلك.

لكن إذا ثبت تكرار الانتهاك أو رفض التوقيع، يمكن توقيع جزاءات متنوعة على المرأة المخالفة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، يتحدث الإصلاح عن خدمة المجتمع ودورات تعليمية أخرى، ومنع من السفر خارج البلاد، وقيود على التوظيف وغرامات من بين أمور أخرى.

وتوقع كاتب التقرير ألا يحظى القانون بتأييد شعبي.

ويتظاهر الإيرانيون ضد السياسات القمعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتفجرت الأوضاع في إيران إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، لدى احتجازها من قبل الشرطة، في منتصف سبتمبر بعدما ألقي القبض عليها من قبل ما يطلق عليها بشرطة الأخلاق لما ورد بعدم التزامها بارتداء الحجاب بشكل سليم.

وأصبحت رمزا لموجة من الاحتجاجات انزلقت طهران بسببها في أسوأ أزمة سياسة لها منذ عقود.

ووفقا للصحيفة، لم يشر الإصلاح إلى شرطة الأخلاق.