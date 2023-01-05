أردوغان يعرض على زيلينسكي توسط تركيا في سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس باستعداد أنقرة لتولي مهام الوساطة في سبيل الوصول إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان أن تركيا عرضت أيضا دعما دبلوماسياً فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وعملت تركيا في السابق كوسيط إلى جانب الأمم المتحدة لإبرام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.