موسكو: أي محاولة لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير في علاقتها مع دول المنطقة، «محكوم عليها بالفشل».

وقال سافرونكوف في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس: «مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة (الشرق الأوسط)، للتأثير في علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل».

وأضاف أن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل «اللجنة الرباعية» (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة)، بشأن التسوية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحاول «خصخصة» الصراع العربي الإسرائيلي بالكامل.