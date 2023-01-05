«كاريتاس» تتوقع موجة لاجئين جديدة من أوكرانيا

تتوقع منظمة الإغاثة الكاثوليكية الدولية (كاريتاس) موجة جديدة من اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الفريق المعني باللاجئين الأوكرانيين في المنظمة، جيرنوت كراوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في مدينة فرايبورغ الألمانية: «إذا استمر تدمير البنية التحتية وانخفضت درجات الحرارة، فلن يكون أمام الناس في بعض المناطق خيار سوى المغادرة... نتوقع أن تكون هناك موجة أخرى من اللاجئين».

وذكر كراوس أن ملايين الأشخاص اضطروا بالفعل إلى مغادرة البلد الذي مزقته الحرب، مضيفاً أن هناك العديد من النساء المسنات من بين أولئك الذين بقوا في أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من ثمانية ملايين أوكراني كلاجئين في دول أوروبية حالياً، وهناك أكثر من 6.5 ملايين نازح داخل أوكرانيا.